Власти: в Березовке ночью 25 августа закроют проезд автомобилей через ж/д переезд

На дороге Калининград — Зеленоградск рядом с посёлком Березовка ночью 25 августа ограничат проезд автомобилей через ж/д переезд. Об этом сообщает мининфраструктуры Калининградской области.



«С 22 часов вечера 25 августа и до 6 часов утра 26 августа текущего года будет временно прекращено автомобильное движение через железнодорожный переезд на дороге Калининград — Зеленоградск рядом с поселком Березовка (Гурьевский район)», — предупреждает ведомство и просит заранее планировать маршруты для объезда.

Ограничения связаны с проведением на переезде ремонтных работ.