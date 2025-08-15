Россельхознадзор выявил в регионе 38 общепитов, нарушающих законодательство

С начала года региональным Управлением Россельхознадзора выявлено 38 общепитов, работающих с нарушениями требований законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В частности, 33 хозяйствующих субъекта <...> осуществляют деятельность в сфере общественного питания без регистрации в ФГИС „ВетИС“. То есть сырье для приготовления блюд поступает на предприятия общественного питания без ветеринарных сопроводительных документов. Невозможно установить, проводится ли обязательная ветеринарно-санитарная экспертиза, соблюдаются ли сроки годности, а значит, блюда для людей готовятся из продуктов неподтвержденного качества и безопасности. Кроме того, выявлено 5 хозяйствующих субъектов, реализующих продукцию без ветеринарных сопроводительных документов», — сообщили в Россельхознадзоре.

Нарушителям выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства. Информация также направлена в региональное Управление Роспотребнадзора для принятия соответствующих мер.

