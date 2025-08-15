В регион не пустили две партии персиков из Сербии, зараженные опасным вредителем

Специалисты регионального управления Россельхознадзора проверили две партии персиков, поступивших из Сербии, и обнаружили в них опасного карантинного вредителя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По данным лабораторной экспертизы, в партиях персиков выявлена зараженность опасным карантинным вредителем — западным цветочным трипсом. В целях недопущения распространения карантинного объекта на территории Российской Федерации по решению собственников, зараженные партии фруктов в количестве 21 тонны направлены на карантинное фитосанитарное обеззараживание», — рассказали в Россельхознадзоре.

Как уточнили в ведомстве, для людей западный цветочный трипс не опасен, однако это насекомое — вредит всем овощным культурам и большинству декоративно-цветочных растений. Является активным переносчиком опасных вирусных заболеваний растений.