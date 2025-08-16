В 2025-м уже восьми калининградцам понадобилась медпомощь из-за отравления грибами

С начала года в Калининградской области зарегистрировано восемь обращений за медпомощью местных жителей, отравившихся грибами. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«В Калининградской области, к сожалению, ежегодно регистрируются случаи отравления грибами, как приготовленными после сбора, так и консервированными. Этот год не исключение. Уже 8 калининградцам понадобилась помощь медиков. Неправильно собранные или плохо приготовленные грибы могут нанести серьезный вред здоровью. Отравления грибами бывают порой очень тяжёлыми», — констатируют в ведомстве.

Чтобы избежать неприятных последствий, эксперты рекомендуют соблюдать основные правила сбора грибов:

— Собирайте только знакомые виды. Если вы сомневаетесь в съедобности гриба, лучше оставить его в лесу. Неопытному грибнику рекомендуется брать с собой опытный наставник или пользоваться специальными справочниками.

— Остерегайтесь мест рядом с дорогами и промышленными зонами. Грибы обладают способностью накапливать токсины и тяжелые металлы из окружающей среды. Лучше всего искать грибы вдали от трасс и заводов.

— Не собирайте старые и червивые экземпляры. Старые грибы теряют свою пищевую ценность и могут вызвать проблемы с пищеварением.

— Используйте правильные инструменты. Для сбора грибов лучше использовать корзину или лукошко, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и предотвратить порчу собранного урожая.

— Обрабатывайте грибы сразу после возвращения домой. Чем быстрее вы очистите и обработаете грибы, тем меньше риск отравления. Черви также свидетельствуют о снижении качества продукта.

— Проверяйте рецепты приготовления. Важно следовать проверенным рецептам и рекомендациям специалистов. Некоторые грибы требуют предварительной варки перед жаркой или тушением.

— Кормите детей с осторожностью. Детям до трех лет вообще не стоит давать грибы. У малышей еще недостаточно развит ферментный аппарат, способный переваривать тяжелую пищу.