МВД: в России появился новый способ телефонного мошенничества

Аферисты освоили новый способ телефонного мошенничества в России с использованием файлов .vcf (vCard File). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Центр борьбы с украинскими колл-центрами профильного управления МВД.

Злоумышленники, представляясь сотрудниками банков, служб доставки, госорганов или знакомыми, рассылают в мессенджерах и через SMS сообщения, к которым прикреплен файл .vcf — стандартный формат визитной карточки с информацией об имени, телефоне, электронной почте. Когда пользователь открывает такой файл, смартфон автоматически предлагает сохранить новый контакт или обновить существующий.

В результате в телефонной книге могут появиться номера мошенников под именами знакомых или служб поддержки банков. В дальнейшем, набирая такой контакт, абонент связывается со злоумышленниками, которые могут выманить личные данные или получить доступ к счетам.

В полиции рекомендуют не открывать вложения от неизвестных отправителей, самостоятельно сохранять номера важных служб и регулярно проверять телефонную книгу на подозрительные изменения.

