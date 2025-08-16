Калининградской области обещают на следующей неделе два теплых дня

Калининградцам и гостям области не стоит ждать жары на следующей неделе, однако метеорологи обещают два дня, когда в регионе будет по-летнему тепло. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Теплых летних дней в обозримой для прогноза перспективе у нас очень мало. Лишь во вторник и среду на гребне очередного европейского антициклона воздух днем может прогреться до +23...+25°С (местами выше), а вот далее — сплошная прохлада и едва ли +18...+20°С днем в северной умеренной воздушной массе...», — отмечается в сообщении.