В Калининграде в баре на улице Эпроновской произошёл пожар (фото)

Фото: МЧС Калининградской области
На улице Эпроновской в помещении бара «Чердак Алхимика» произошло возгорание барной стойки и рабочего оборудования. О возгорании МЧС Калининградской области сообщило днём 17 августа.

Пожар произошёл в баре на пятом этаже многоквартирного дома на площади шести квадратных метров. Сотрудники МЧС предотвратили угрозу взрыва, эвакуировав 2 пропановых баллона, ликвидировали возгорание и провели дымоудаление. На месте работали 21 человек личного состава и 5 спецавтомобилей. Пострадавших нет.

Как отмечает ведомство, причину пожара установят сотрудники дознания МЧС.

Оперативно предоставить комментарий «Новому Калининграду» в баре «Чердак Алхимика» не смогли.

