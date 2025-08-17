На работы по содержанию дорог в Зеленоградском районе выделили 4 млн рублей

На содержание дорог и дорожной инфраструктуры на территории Зеленоградского района выделяют 4 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, цель работ — «обеспечение бесперебойного и безопасного движения участников дорожного движения, эксплуатационного состояния, допустимого по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, а также снижение уровня дорожно-транспортных происшествий». В перечень входят устранение деформаций и повреждений покрытий, бордюров, заливка трещин, восстановление и заполнение деформационных швов и другие работы.

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 22 августа, итоги подведут 27 августа. Гарантия на выполненные работы по содержанию автомобильных дорог — 2 года с даты подписания документа об их приемке.