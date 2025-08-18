Башкирова рассказала, как Беспрозванных дал интервью для «Матч ТВ»

Алексей Беспрозванных дал интервью программе «Есть тема» на «Матч ТВ» в выходной день сразу в трёх локациях. Об этом в своём телеграм-канале сообщила пресс-секретарь калининградского губернатора Мариам Башкирова.

По её словам, интервью проходило в трёх локациях: в рабочем кабинете Беспрозванных, машине и «Ростех Арене». Губернатор и журналист общались в субботу перед и во время матча «Балтики» с московским «Локомотивом».

«Алексей Сергеевич соглашался на все наши идеи. Можно сказать, что провели полдня субботы с губернатором по его графику. Уверена, в эфире картинка будет динамичной. Ждем дату и время выхода программы на этой неделе и сообщу дополнительно», — сообщила Башкирова.

Она рассказала, что письмо с просьбой об интервью с главой региона ей пришло от журналиста телеканала, которого она знала по прежней работе Как рассказала пресс-секретарь, ведущий и губернатор во время беседы затронули политические, экономические, спортивные и туристические темы. Помимо этого разговора, Алексей Беспрозванных пообщался также с Юлией Барановской по поводу поддержки многодетных семей. По словам Башкировой, съёмочная группа работает в Калининградской области с воскресенья.

Аналитическая передача «Есть тема» на «Матч ТВ» выходит в эфир с 2022. Её спикерами являются политические эксперты, общественные деятели и спортивные журналисты, которые обсуждают события из мира спорта. «Есть тема» неоднократно становилась причиной споров и конфликтов на телеканале, выходя за рамки тематики.