Власти не нашли проектировщика для новой улицы в Калининграде

Власти Калининграда не нашли подрядчика для разработки проекта планировки территории с проектом межевания в его составе, предусматривающего «Строительство улицы местного значения на участке от ул. Ген. Буткова до наб. Петра Великого». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

За работы власти готовы были заплатить максимум 500 тыс. рублей. Источник финансирования — бюджет Калининграда. Заявки на участие в торгах принимали с 8 по 18 августа. За это время не было подано ни одной заявки.

Заказчик — комитет городского развития и цифровизации администрации Калининграда. Основание для выдачи задания — приказ министерства градостроительной политики Калининградской области от 18.07.2025. Ориентировочная общая площадь проектируемой территории — 1 га. Основные характеристики планируемых к размещению объектов капитального строительства определяются в процессе подготовки документации по планировке территории.