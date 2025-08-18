Власти не нашли проектировщика для новой улицы в Калининграде

Власти не нашли проектировщика для новой улицы в Калининграде
Иллюстрация из проектной документации
Все новости по теме: Госзакупки

Власти Калининграда не нашли подрядчика для разработки проекта планировки территории с проектом межевания в его составе, предусматривающего «Строительство улицы местного значения на участке от ул. Ген. Буткова до наб. Петра Великого». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

За работы власти готовы были заплатить максимум 500 тыс. рублей. Источник финансирования — бюджет Калининграда. Заявки на участие в торгах принимали с 8 по 18 августа. За это время не было подано ни одной заявки.

Заказчик — комитет городского развития и цифровизации администрации Калининграда. Основание для выдачи задания — приказ министерства градостроительной политики Калининградской области от 18.07.2025. Ориентировочная общая площадь проектируемой территории — 1 га. Основные характеристики планируемых к размещению объектов капитального строительства определяются в процессе подготовки документации по планировке территории.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter