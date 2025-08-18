Жительницу региона осудили за призывы против безопасности государства

Все новости по теме: Экстремизм

57-летней жительнице Правдинского района назначили наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Об этом сообщает прокуратура Калининградской области.

Женщину признали виновной по п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства). «В суде установлено, что в марте 2024 года подсудимая в одном из телеграм-каналов, доступных неограниченному кругу лиц, разместила комментарий, призывающий к осуществлению деятельности против безопасности государства», — говорится в сообщении.

С учётом позиции государственного обвинения подсудимой назначили наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публикацией и размещением информации в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе «Интернет», на 3 года.

