С работодателя незаконно уволенной калининградки взыскали полмиллиона рублей

Судебные приставы взыскали с бывшего работодателя незаконно уволенной жительницы Калининграда 513 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Калининградской области.

«Девушка фактически исполняла обязанности управляющей компьютерным клубом, но работодатель не заключил с ней трудовой договор. Так продолжалось более года, пока индивидуальный предприниматель не сообщил работнице в устной форме об увольнении без соблюдения установленной законом процедуры. Калининградка обратилась в суд, который счёл её отстранение незаконным и постановил взыскать с ответчика средний заработок за время вынужденного прогула, компенсацию за неиспользованный отпуск и компенсацию морального вреда — всего 513 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Ленинградского района Калининграда. Сотрудники органов принудительного исполнения выехали по адресу организации-должника. Судебный пристав-исполнитель объяснила, что если владелец не исполнит решение суда, придется приступить к описи и аресту имущества для дальнейшей оценки и передачи на торги.

«Доводы оказались убедительными: в тот же день вся сумма задолженности поступила на депозитный счёт отделения. Денежные средства направлены взыскательнице. Права калининградки восстановлены», — добавили в пресс-службе.