Артюх: монтаж кровельного каркаса на замке Рагнит сдвинулся из-за дефицита кадров

Работы по монтажу стального каркаса кровли на замке Рагнит в Немане сдвинулись из-за дефицита рабочих ресурсов. Об этом «Новому Калининграду» сообщил арендатор замка Иван Артюх, занимающийся его восстановлением.
«Сами металлоконструкции уже готовы, — сообщил Артюх. — Часть их мы уже привезли в Неман, а другая часть ещё в Калининграде находится. Мы их пока не монтируем, так как для этого нужно провести сразу комплекс мероприятий. Необходимо несколько единиц специальной техники, потому что это сложный монтаж. А самое главное — нужно сделать бетонные закладные в этих непрочных стенах. Уже в них сверлятся отверстия и на них опираются все наши конструкции. Они очень тяжелые, 200 с лишним тонн».
Артюх добавил, что эти работы были предусмотрены проектом, однако высотные работы, по его словам, проходят «намного медленнее, чем хотелось бы».
«Работы затянулись по нескольким причинам. Первая причина — это отсутствие персонала. Вы же знаете, что у нас тут работает „Росатом“. Его присутствие это как плюс, так и минус, потому что все ушли туда работать. Вторая причина — дефицит кирпича. Но мы очень хотим начать монтаж этой осенью. Думаю, в октябре его выполним», — рассказал предприниматель.Напомним, что ранее работы уже сдвигались с лета 2024 года на конец осени того же года. Тогда это объяснялось сложностями монтажа. В апреле того же года Артюх планировал приступить к монтажу в конце лета.