Артюх: монтаж кровельного каркаса на замке Рагнит сдвинулся из-за дефицита кадров

Артюх: монтаж кровельного каркаса на замке Рагнит сдвинулся из-за дефицита кадров
Слайд из официального паблика замка Рагнит «ВКонтакте»
Все новости по теме: Состояние кирх и замков, переданных РПЦ

Работы по монтажу стального каркаса кровли на замке Рагнит в Немане сдвинулись из-за дефицита рабочих ресурсов. Об этом «Новому Калининграду» сообщил арендатор замка Иван Артюх, занимающийся его восстановлением.

«Сами металлоконструкции уже готовы, — сообщил Артюх. — Часть их мы уже привезли в Неман, а другая часть ещё в Калининграде находится. Мы их пока не монтируем, так как для этого нужно провести сразу комплекс мероприятий. Необходимо несколько единиц специальной техники, потому что это сложный монтаж. А самое главное — нужно сделать бетонные закладные в этих непрочных стенах. Уже в них сверлятся отверстия и на них опираются все наши конструкции. Они очень тяжелые, 200 с лишним тонн».

Артюх добавил, что эти работы были предусмотрены проектом, однако высотные работы, по его словам, проходят «намного медленнее, чем хотелось бы».

«Работы затянулись по нескольким причинам. Первая причина — это отсутствие персонала. Вы же знаете, что у нас тут работает „Росатом“. Его присутствие это как плюс, так и минус, потому что все ушли туда работать. Вторая причина — дефицит кирпича. Но мы очень хотим начать монтаж этой осенью. Думаю, в октябре его выполним», — рассказал предприниматель.

Напомним, что ранее работы уже сдвигались с лета 2024 года на конец осени того же года. Тогда это объяснялось сложностями монтажа. В апреле того же года Артюх планировал приступить к монтажу в конце лета.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter