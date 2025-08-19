Артюх: монтаж кровельного каркаса на замке Рагнит сдвинулся из-за дефицита кадров

Работы по монтажу стального каркаса кровли на замке Рагнит в Немане сдвинулись из-за дефицита рабочих ресурсов. Об этом «Новому Калининграду» сообщил арендатор замка Иван Артюх, занимающийся его восстановлением.

«Сами металлоконструкции уже готовы, — сообщил Артюх. — Часть их мы уже привезли в Неман, а другая часть ещё в Калининграде находится. Мы их пока не монтируем, так как для этого нужно провести сразу комплекс мероприятий. Необходимо несколько единиц специальной техники, потому что это сложный монтаж. А самое главное — нужно сделать бетонные закладные в этих непрочных стенах. Уже в них сверлятся отверстия и на них опираются все наши конструкции. Они очень тяжелые, 200 с лишним тонн».

Артюх добавил, что эти работы были предусмотрены проектом, однако высотные работы, по его словам, проходят «намного медленнее, чем хотелось бы».

«Работы затянулись по нескольким причинам. Первая причина — это отсутствие персонала. Вы же знаете, что у нас тут работает „Росатом“. Его присутствие это как плюс, так и минус, потому что все ушли туда работать. Вторая причина — дефицит кирпича. Но мы очень хотим начать монтаж этой осенью. Думаю, в октябре его выполним», — рассказал предприниматель.