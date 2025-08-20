На «Госуслугах» появилась возможность заключения договора аренды жилья

На портале государственных и муниципальных услуг появилась возможность заключения договора аренды жилья. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минцифры России.

Через сервис можно оформить договор без личной встречи. Отмечается, что документы участников сделки верифицированы, а право собственности на недвижимость подтверждено. Часть полей в таком договоре заполняется автоматически. Сразу после заключения договора можно оформить временную регистрацию для нанимателя онлайн.

Первым такую услугу запустил «Циан». Планируется, что в будущем её будут использовать и другие участники рынка. «Снять или сдать квартиру становится все проще и безопаснее. Теперь подписать договор найма можно с помощью «Госуслуг», — сообщили информагентству в Минцифры РФ.

