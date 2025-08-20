Риск утечки данных: в приложениях для аренды авто и самокатов выявили уязвимости

Все новости по теме: Интернет

Эксперты выявили в приложениях для аренды автомобилей и самокатов более 400 уязвимостей, создающих риск утечки данных пользователей. 25 из них — высокого уровня критичности. Об этом сообщает телеграм-канал «Ведомостей».

В ходе тестирования 13 «наиболее популярных» в России приложений каршеринга и кикшеринг выяснилось, что некоторые из них, в частности, хранят фото паспортов, банковские карты, геолокацию в открытом виде.

Как отмечают аналитики, рост числа уязвимостей связан не только с шеринговыми сервисами, но и с усложнением архитектуры мобильных приложений в целом. Проблемы усугубляет кадровая ротация: компании заменяют опытных разработчиков на более дешевых специалистов, которые пишут код с помощью ChatGPT и других ИИ.

