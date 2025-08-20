Житель Гурьевска выплатил долг в 1,2 млн рублей, чтобы не лишиться авто (фото)

Житель Гурьевска погасил задолженность в размере 1,2 млн рублей во время визита приставов, чтобы избежать ареста автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Калининградской области.

«В отделении судебных приставов Гурьевского района УФССП России по Калининградской области находилось исполнительное производство о взыскании с местного жителя 1,2 млн рублей в пользу гражданина, зарегистрированного в Кемеровской области. Несколько лет назад мужчины заключили договор беспроцентного займа, но заёмщик так и не вернул долг. Спор был решён в судебном порядке», — говорится в сообщении.

Должник не исполнил решение суда добровольно, поэтому судебные приставы выехали по его адресу, где обнаружили принадлежащий ему автомобиль марки Hyundai Solaris 2012 года выпуска. Владельцу разъяснили, что планируется арест и изъятие транспортного средства. Чтобы не лишиться автомобиля, должник незамедлительно перечислил всю требуемую сумму на депозитный счёт отделения. Он также оплатил исполнительский сбор в размере 86 тысяч рублей, вынесенный за неисполнение требований в установленные законом сроки.

«Автомобиль остался у владельца, он может распоряжаться им без ограничений. Денежные средства будут направлены взыскателю и в консолидированный бюджет государства», — добавили в пресс-службе.