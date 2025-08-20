На башню Бисмарка возвращается камень с именем первого германского канцлера

На башню Бисмарка в посёлке Горино Неманского района в процессе восстановления собираются установить оригинальный камень с фамилией первого канцлера Германской империи. О получении пропавшего камня «Новому Калининграду» сообщил Иван Артюх, выкупивший башню для её восстановления. Он также рассказал, какие работы сейчас ведутся на объекте.

«Там уже залиты фундаменты, сейчас лента фундамента льется, — сообщил он. — Где-то через две недели ещё плита зальется, и таким образом сформируется полноценное основание, от которого мы дальше будем отталкиваться».

Когда башня разрушалась, облицовочный дикий камень частично был похищен. В руках злоумышленников оказался и именной камень.

«Созданием новой облицовки сейчас занимаются специальные люди, — продолжил Артюх. — Есть компания в Калининграде, которая заготавливает камень. Они же будут его монтировать на стену. Оставшийся на территории камень мы также используем. Например, камень, на котором написано „Бисмарк“, тоже будет на своём родном месте. Нам его завещал добрый человек, местный житель. Он выкупил его у воров в своё время и сейчас этот камень вернулся на родину».

Ранее Артюх сообщал, что башню Бисмарка Неманском округе планируют полностью восстановить уже в 2026 году. При этом точные сроки полного восстановления инвестор решил не загадывать. По его мнению, это может произойти как летом 2026 года, так и к концу того же года.

Согласно информации, опубликованной на портале Prussia39.ru, 23-метровая башня Бисмарка была открыта 17 августа 1912 года. От реки Неман к ней вела широкая окруженная туями лестница из камня и брусчатая дорога, обсаженная деревьями, привезенными с разных континентов. Постановлением правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года № 132 башня Бисмарка получила статус объекта культурного наследия местного значения.

На данный момент объект в аварийном состоянии: внутренняя винтовая лестница практически полностью разрушена, облицовочные камни внешних стен большей частью утрачены.