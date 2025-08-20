Минкульттуризма: средняя зарплата в музеях должна быть не ниже 54,3 тыс.

Уровень средней заработной платы работников учреждений культуры устанавливается на уровне прогнозного значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Калининградской области на очередной финансовый год — 54 377 рублей. Об этом говорится в ответе министерства по культуре и туризму Калининградской на официальный запрос «Нового Калининграда» по поводу повышения зарплат работникам региональных музеев.

Как сообщили в министерстве, в соответствии с Указом Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 определено повышение средней заработной платы работников учреждений культуры Калининградской области до средней заработной платы в регионе (среднемесячный доход от трудовой деятельности).

«Прогнозное значение среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Калининградской области ежегодно устанавливает министерство экономического развития, промышленности и торговли области совместно с министерством финансов, — сообщили в министерстве. — Так, на 2025 год прогнозное значение среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Калининградской области установлено в размере 54 377 рублей, на 2026 год — 62 230 рублей (с увеличением на 14,4% к 2025 году)».

В министерстве сообщили, что для федеральных учреждений культуры, работающих на территории области, уровень средней зарплаты также устанавливается на уровне прогнозного значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности по региону. «Следовательно, данным федеральным учреждениям культуры необходимо обеспечить достижение уровня заработной платы в 2025 году в размере 54 377 рублей, в 2026 году — 62,320 рублей», — говорится в ответе на запрос.

При этом размеры окладов, ставок зарплаты работников государственных бюджетных и автономных учреждений региона устанавливаются руководителем учреждения самостоятельно, размер выплат компенсационного и стимулирующего характера устанавливается коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждения. Таким образом, сообщили в министерстве, уровень средней заработной платы работника по одной и той же должности в разных учреждениях культуры будет различен.

Ранее в Музее изобразительных искусств «Новому Калининграду» сообщили, что «зарплаты федеральных институций выше региональных», поэтому существуют риски перехода сотрудников региональных учреждения в открывшийся филиал Третьяковки. «Надеемся, что существующая разница будет минимизирована в ближайшей перспективе», — сообщили ранее в музее.