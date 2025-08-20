Власти сообщили, сколько человек прошли обследование в мобильных медкомплексах

Фото: страница Алексея Беспрозванных «ВКонтакте»
В мобильных медицинских комплексах в Калининградской области прошли обследование 9,4 тыс. человек. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал губернатор Алексей Беспрозванных.

«Автопоезд здоровья», как его называет глава региона, работает в муниципалитетах области уже полгода. На момент написания новости он находится в Краснознаменском округе. Власти расширили проект и на Калининград. Медкомплексы стоят в городе на площади Победы, на Верхнем озере и в Южном парке.

«Диспансеризация некоторым помогла выявить риски и вовремя принять меры: от повышенного уровня холестерина и артериального давления до выявленной онкологии», — написал глава региона.

