В Светлом у собственника решили изъять неиспользуемый участок сельхозназначения

В Светловском городском округе региональным управлением Россельхознадзора инициирована процедура изъятия земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 3,4 га, не используемого по назначению. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Собственник участка ранее привлекался к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ, ему было выдано предписание об устранении выявленных нарушений земельного законодательства. В апреле инспектором Россельхознадзора была проведена проверка, показавшая, что участок находится в прежнем состоянии.

За неисполнение предписания в отношении собственника был составлен протокол об административном правонарушении в соответствии с ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ. Материалы дела были направлены в мировой суд, который признал владельца земли виновным и привлек к ответственности с назначением штрафа.

11 августа поступило уведомление о вступлении постановления в законную силу. Уже на следующий день материалы дела были направлены в Агентство по имуществу Калининградской области для инициирования в судебном порядке процедуры изъятия у гражданина данного участка, отметили в Россельхознадзоре.