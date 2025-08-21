Погода в Калининградской области 21 августа

В четверг, 21 августа, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +20°С, ночью столбик термометра опустится до +9°С. Скорость ветра составит от 1 до 2 м/с с порывами до 5 м/с, направление — переменное. Атмосферное давление в пределах нормы — 758 мм рт. ст. Относительная влажность 60%. Температура воды: 15,9°. Продолжительность светового дня — 14 часов и 33 минуты.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более прохладную погоду в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Днём воздух там не прогреется выше +17°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части региона, — +15°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в четверг в областном центре ожидается малооблачная погода без осадков. Утром температура воздуха достигнет отметки +13,2°С, днём потеплеет до +18,6°С, вечером похолодает до +14,7°С. Влажность — до 87%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, обещает облачную с прояснениями погоду без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха днём +16...+21°С. Видимость 3-7 км. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн у побережья Калининградской области — до 1 м.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», днём воздух на территории региона прогреется до +19...+21°С. Ожидается переменная облачность, утром на западе и побережье не исключены небольшие кратковременные дожди, днём и вечером без осадков. Ветер переменный (преимущественно западный/северо-западный), слабый (2-5 м/с).