В Калининградской области в 2024 году автобусы перевезли свыше 75 млн человек

Все новости по теме: Транспортная схема Калининграда

Автобусы, действующие на регулярных маршрутах в Калининградской области, в 2024 году перевезли 75,4 млн человек. Об этом сообщает Калининградстат.

Больше всего пассажиров на автобусных маршрутах в прошлом году было в апреле — 6,8 млн. Наиболее высокий пассажирооборот в прошлом году зафиксирован также в апреле — 140,5 млн пассажиро-километров.

Из общего числа обслуженных в 2024 году пассажиров, 65,8 млн было перевезено на городском транспорте, 8,5 млн — на пригородном, 1 млн — на междугородном, 56,3 тысячи человек — на международном.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter