В Калининградской области в 2024 году автобусы перевезли свыше 75 млн человек

Автобусы, действующие на регулярных маршрутах в Калининградской области, в 2024 году перевезли 75,4 млн человек. Об этом сообщает Калининградстат.



Больше всего пассажиров на автобусных маршрутах в прошлом году было в апреле — 6,8 млн. Наиболее высокий пассажирооборот в прошлом году зафиксирован также в апреле — 140,5 млн пассажиро-километров.

Из общего числа обслуженных в 2024 году пассажиров, 65,8 млн было перевезено на городском транспорте, 8,5 млн — на пригородном, 1 млн — на междугородном, 56,3 тысячи человек — на международном.