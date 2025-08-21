Калининградстат: 55% автобусов в регионе не оборудованы для маломобильных пассажиров

Более половины автобусов в Калининградской области не оборудованы для перевозки маломобильных групп населения. Об этом сообщает Калининградстат.

В 2024 году доля оборудованных для перевозки МГН автобусов составила 45,2%. В 2014-м автобусов, оснащённых необходимым оборудованием, было 3,9% от общего парка.

В СЗФО доля таких автобусов в 2024 году составила 68,8%. Как сообщает Калининградстат, этот показатель выше, чем в остальных федеральных округах России. При этом на средней цифре по СЗФО сказывается число оборудованных автобусов Санкт-Петербурга, где их доля в 2024 году составила 95,9%.