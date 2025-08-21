Калининградстат: 55% автобусов в регионе не оборудованы для маломобильных пассажиров

Все новости по теме: Транспортные проблемы

Более половины автобусов в Калининградской области не оборудованы для перевозки маломобильных групп населения. Об этом сообщает Калининградстат.

В 2024 году доля оборудованных для перевозки МГН автобусов составила 45,2%. В 2014-м автобусов, оснащённых необходимым оборудованием, было 3,9% от общего парка. 

В СЗФО доля таких автобусов в 2024 году составила 68,8%. Как сообщает Калининградстат, этот показатель выше, чем в остальных федеральных округах России. При этом на средней цифре по СЗФО сказывается число оборудованных автобусов Санкт-Петербурга, где их доля в 2024 году составила 95,9%.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter