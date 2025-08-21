Прокуратура через суд заставила власти Полесского района отремонтировать дорогу (фото)

По иску прокуратуры Полесского района выполнен ремонт дороги в поселке Разино. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ведомством было установлено, что участок грунтовой автодороги общего пользования по ул. Набережной в пос. Разино, которая является единственным путем к отдаленной части поселка, находится в ненадлежащем состоянии.

Прокуратура обратилась в суд с иском о возложении на администрацию Полесского округа обязанности провести работы по ремонту дорожного покрытия. Исковые требования были удовлетворены. Решение суда исполнено, работы по ремонту дорожного покрытия проведены.

Фото пресс-службы областной прокуратуры