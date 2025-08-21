Прокуратура через суд заставила власти Полесского района отремонтировать дорогу (фото)

Все новости по теме: Строительство, ремонт дорог и тротуаров

photo_2025-08-21_10-44-40.jpgphoto_2025-08-21_10-44-43.jpg   
По иску прокуратуры Полесского района выполнен ремонт дороги в поселке Разино. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ведомством было установлено, что участок грунтовой автодороги общего пользования по ул. Набережной в пос. Разино, которая является единственным путем к отдаленной части поселка, находится в ненадлежащем состоянии.

 Прокуратура обратилась в суд с иском о возложении на администрацию Полесского округа обязанности провести работы по ремонту дорожного покрытия. Исковые требования были удовлетворены. Решение суда исполнено, работы по ремонту дорожного покрытия проведены.

Фото пресс-службы областной прокуратуры

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter