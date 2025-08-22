Погода в Калининградской области 22 августа

Днём в пятницу, 22 августа, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода, временами возможен небольшой дождь. Максимальная температура воздуха составит +19°С, сообщает Гидрометцентр России. Атмосферное давление 753 мм рт. ст., ветер западный 4 м/с.



На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +18°С, ночью +15°С, сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На востоке области днём +21°С, ночью +7°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу утром малооблачно, днем облачно. Температура утром +14°С, днём +18°С, вечером +14°С. Атмосферное давление 754 мм рт. ст.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», в пятницу днём в Калининграде и области ожидается +19...+21°C (в прибрежной зоне +17...+19°C), переменная облачность/облачно с прояснениями, с утра до вечера возможны локальные кратковременные дожди. «Ветер ночью и утром юго-западный: в Калининграде и области — слабый (2-5 м/с), на побережье — умеренный (4-7 м/с), днем и вечером западный/северо-западный: умеренный/сильный (5-10 м/с), в порывах до 11-13 м/с, вечером на побережье в порывах до 13-15 м/с», — сообщает телеграм-канал.