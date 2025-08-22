Погода в Калининградской области 22 августа

Все новости по теме: Стихия

Днём в пятницу, 22 августа, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода, временами возможен небольшой дождь. Максимальная температура воздуха составит +19°С, сообщает Гидрометцентр России. Атмосферное давление 753 мм рт. ст., ветер западный 4 м/с.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +18°С, ночью +15°С, сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На востоке области днём +21°С, ночью +7°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу утром малооблачно, днем облачно. Температура утром +14°С, днём +18°С, вечером +14°С. Атмосферное давление 754 мм рт. ст.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», в пятницу днём в Калининграде и области ожидается +19...+21°C (в прибрежной зоне +17...+19°C), переменная облачность/облачно с прояснениями, с утра до вечера возможны локальные кратковременные дожди. «Ветер ночью и утром юго-западный: в Калининграде и области — слабый (2-5 м/с), на побережье — умеренный (4-7 м/с), днем и вечером западный/северо-западный: умеренный/сильный (5-10 м/с), в порывах до 11-13 м/с, вечером на побережье в порывах до 13-15 м/с», — сообщает телеграм-канал.

По данным оперативного прогноза регионального управления МЧС, опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн в Балтийском море — до 2,5 м.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter