Пять округов региона стали победителями Всероссийского конкурса малых городов

Фото: телеграм-канал Алексея Беспрозванных

Пять муниципалитетов Калининградской области стали победителями Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. На благоустройство общественных пространств в них планируют выделить федеральные средства. Об этом в своём телеграм-канале написал губернатор региона Алексей Бсепрозванных.

Он отметил, что итоги конкурса стали известны 21 августа, и пять из семи проектов Калининградской области получили федеральное финансирование. Благоустраивать зоны власти планируют в 2026 году к 80-летию Калининградской области.

«Это значит, что в новом году, юбилейном для региона, приступаем к их воплощению в жизнь в Советске, Немане, Правдинске, Пионерском и Краснознаменске по нацпроекту „Инфраструктура для жизни“», — написал глава региона.

