Минздрав: новые правила освидетельствования водителей вступят в силу в 2027 г.

«К этому времени заинтересованными органами власти будут приняты все необходимые подзаконные акты, подготовлены подробные разъяснения», — указано в сообщении. В Минздраве отметили, что изменять порядок медосвидетельствования или форму справки с 1 сентября, как прежде сообщали СМИ, не планируется.



Ранее об изменениях с 1 сентября процесса медосвидетельствования на состояние опьянения, в том числе водителей, сообщал член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, напоминают «Ведомости». По его словам, среди нововведений — рост интервала между двумя продувками алкотестером (в настоящее время он составляет 15-20 мин, будет 15-25 мин). Установлен срок, в течение которого можно сдать мочу на анализ — в течение 30 мин после направления на химико-токсикологическое исследование. Если же человек не предоставит мочу на анализ в течение этого периода, ему придется сдавать кровь.