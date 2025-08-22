Умер исполнитель песни «Фантазёр» Ярослав Евдокимов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора артиста.

На официальной странице Евдокимова «ВКонтакте» его жена пишет, что певца не стало утром. «Спасибо вам дорогие зрители, слушатели за любовь к творчеству великого артиста, за внимание и аплодисменты! Спасибо, дорогие подписчики, за добрые слова и пожелания, которые очень поддержали Ярослава, давали силу и веру, что спето много красивых песен и жизнь прожита не зря!» — написала она.

Ярослав Евдокимов скончался на 79-м году жизни. Он родился 22 ноября 1946 года в Ровно. Деятельность артиста начал в Беларуси в 1975-м.