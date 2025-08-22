Минюст признал иноагентом политолога Сергея Маркова

Министерство юстиции Российской Федерации признало иностранным агентом политолога Сергея Маркова. Об этом ведомство сообщило на своём официальном сайте.

«С.А. Марков принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также участвовал в распространении сообщений и материалов организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Кроме того, принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранным агентом. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», — говорится в сообщении.

Помимо него, иноагентами признаны блогер Дмитрий Нюберг, запрещенный в служении священник Андрей Кордочкин и активист Раджана Дугарова, а также проекты «Tamizdatproject.org» и «Алиф ТВ».

