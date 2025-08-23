Погода в Калининградской области 23 августа

Суббота, судя по прогнозам синоптиков, будет прохладной, с небольшим дождём и переменной облачностью. Как сообщает Гидрометцентр России, днём 23 августа в Калининградской области будет +17°C с высокой вероятностью слабого эпизодического дождя. Скорость юго-западного ветра не должна превысить четыре метра в секунду. Ночью температура опустится до +9°C, но ветер не изменит направления и не усилится. Атмосферное давление ниже нормы — 754 мм ртутного столба.

Прогноз на субботу, который даёт Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, обещает умеренные дневные и слабые ночные дожди на всей территории региона.

Традиционно прохладнее всего будет на побережье: в Светлогорске, Зеленоградске и Балтийске в районе +16°C. Синоптики обещают, что в остальных муниципалитетах Калининградской области будет на градус теплее.

Ночью прогревшееся море обеспечит прибрежным городам +14°C, зато во всех других муниципалитетах в тёмное время суток не стоит ожидать температуры выше 9°C.

Прогноз «Нового Калининграда» (данные «Гисметео») даёт ещё более печальный прогноз для любителей тепла. Утром в субботу в Калининграде будет в районе +12,8°C, днём она поднимется до 14,7°C, а вечером опустится до +10,4°C. В течение суток обещают влажность на уровне 82%. Утром и днём, согласно этому прогнозу, дождь будет лить, не переставая, зато к вечеру он должен утихнуть.

Метеопаблик «Погода и метеоявления в Калининградской области» также предупреждает о наступлении прохлады и приближении дождей и кратковременных ливней.

«Регион продолжит находиться на периферии циклонической системы над севером Европы и Прибалтики, — предупреждают синоптики. — Ночью в Калининграде и области +8...+11°С (на побережье +12...+15°C), переменная облачность, ожидаются локальные кратковременные ливни (преимущественно на побережье и западе региона: Зеленоградский, Гурьевский, Багратионовский, Гвардейский, Полесский, Славский р-ны, в том числе в Калининграде), местами возможны грозы. Днем +14...+18°С, с утра до вечера переменная облачность и по всему региону ожидаются локальные кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер ночью и утром юго-западный/западный: в Калининграде и области слабый/умеренный (3-7 м/с), на побережье умеренный/сильный (7-12 м/с), в порывах до 12-15 м/с. Днем и вечером западный/северо-западный умеренный/свежий (4-9 м/с), вечером в порывах до 12-14 м/с на побережье».