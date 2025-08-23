12 калининградских отелей не успели пройти классификацию и могут закрыться

В Калининградской области ряд отелей, хостелов и домов отдыха не успевает до 1 сентября 2025 года пройти классификацию, после чего они не смогут работать легально. О том, что 80% всех средств размещения уже прошли классификацию, в эфире Центра управления регионом в пятницу, 22 августа, рассказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак. Министр также отметил, что пройти классификацию «реально за 2-3 дня, и ничего там сложного нет».

«У нас ситуация, на мой взгляд, очень хорошая, мы входим в 10 регионов России, которые наиболее успешно проводят эту работу, — отметил Ермак. — 80% у нас уже завершили классификацию. Это самоклассификация, то есть человек, по сути, должен заполнить на определённом ресурсе необходимые документы, дать о себе необходимую информацию, и он автоматически эту классификацию проходит. Это просто вопрос желания».

Министр добавил, что ряд отелей имеет и объективные препятствия перед оформлением. Например, когда собственник вовремя не переоформил землю под индивидуальным жилым домом. Но тут, как пояснил Ермак, «надо было думать чуть раньше», когда регион помогал переводить землю из-под ИЖС под гостевые дома.

«Фактически у нас 12 отелей, которые ещё не определились, будут ли они продолжать дальше работу или закроются. За эту неделю они определятся, — продолжил министр. — Некоторые рассчитывают на какой-то переходный период или отложенный контроль, что они успеют поработать в серой зоне, как они привыкли. Сразу предупреждаю: такого не будет. Наше минконтроля выходит на проверку с начала сентября, и они будут проверять отели выборочно, прошли они классификацию или нет. Те, кто не прошел, не обижайтесь, Министерство контроля доберётся до всех».

Напомним, что все средства размещения, включая гостиницы, отели, кемпинги, базы отдыха, глэмпинги, хостелы и дома отдыха должны внести свои данные в Единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии и пройти самооценку до 1 сентября 2025 года.