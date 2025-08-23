Калининградской области одобрили казначейский кредит в 4,19 млрд рублей на ЖКХ

Калининградской области одобрили казначейский кредит в 4,19 млрд рублей на ЖКХ
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Калининградской области одобрили казначейский кредит в 4,19 млрд рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Как сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на поручение Президента РФ, 3,3 млрд будут направлены на масштабную реконструкцию очистных сооружений в Калининграде (их мощность будет расширена до 250 кубометров в сутки), около 892 млн рублей потратят на модернизацию и техническое перевооружение пяти газовых котельных и ремонт 4 км теплосетей.

«Эти мероприятия позволят снизить потери тепловой энергии и уменьшить расход ресурсов. Качество услуг повысится для более чем 50 тысяч жителей города», — уточнили в пресс-службе.

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин сообщил, что всего между 19 регионами России распределили 41 млрд рублей, которые пойдут на улучшение качества жизни людей.

«Работы впереди предстоит много, задачи стоят масштабные, и терять темпы работ нельзя. От оперативности региональных команд теперь зависит, как быстро люди увидят конкретные результаты этой работы», — подчеркнул Хуснуллин.

В рамках президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни» заёмные средства по казначейским кредитам выдаются регионам на 15 лет по льготной ставке 3 % годовых на реализацию инфраструктурных проектов до 2030 года.

Уточняется, что за три минувших года за счёт бюджетного кредитования в регионах обновили более 950 километров инженерных сетей и 1 700 единиц городского общественного транспорта. В частности, в Калининградской области за счёт бюджетного кредита в 2022 году построили межпоселковый газопровод высокого давления, а также продолжают возводить канализационный коллектор от посёлка Филино до Пионерского и водозаборные сооружения в Отрадном.

