Бастрыкин поручил выяснить, почему нарушают права жителей МКД в Гурьевске

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки, организованной из-за нарушения прав жильцов многоквартирного дома в Гурьевске. Как сообщает пресс-служба СК РФ, информация о невыносимых бытовых условиях на улице Авангардной, была получена через один из телеграм-каналов.

«В здании 1982 года постройки из-за износа инженерных систем подвальные помещения длительное время затапливаются, в результате чего разрушаются фундамент и стены, — сообщают в ведомстве. — В квартирах из-за повышенной влажности распространилась плесень, что приводит к появлению аллергических реакций у детей. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли, мер к разрешению ситуации не принимается».

В СУ СК России по Калининградской области по данному факту организована процессуальная проверка. И.о. руководителя СУ СК России по Калининградской области Дмитрию Рыжко поручено представить доклад о её результатах.

