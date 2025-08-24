Погода в Калининградской области 24 августа

Днём в воскресенье, 24 августа, в Калининградской области ожидается облачная погода. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +17°C. Атмосферное давление — 756 мм, ветер западный, 5 м/с.
На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём 17°C, на востоке области +15°C. Ночью температуры опустятся до +13°C на побережье и до +8°C на востоке. На всей территории региона днём возможны умеренные небольшие осадки.
По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в среду малооблачно. Температура утром +12,5°C, днём +15,1°C, вечером +15,2°C. Влажность составит до 86%, давление — 755 мм.В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что 24 августа «днём +14...+18°С, переменная облачность, с утра до вечера также ожидаются кратковременные ливни, местами сильные, возможны грозы. Ветер северо-западный/западный, ночью в Калининграде и области слабый/умеренный (4-8 м/с, при осадках порывистый), на побережье умеренный/сильный (4-10 м/с), в порывах до 13-16 м/с. Днем во всей области ветер умеренный/сильный (4-10 м/с), в порывах до 12-14 м/с (на побережье до 14-18 м/с). Атмосферное давление 756-757 мм рт.ст.».