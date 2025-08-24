В «Храброво» задерживается 35 рейсов, ещё 14 отменены. Информация об этом содержится на онлайн-табло калининградского аэропорта.

На вылет задерживается 14 самолётов. Они должны отправиться в Санкт-Петербург, Киров, Москву, Саратов и Казань. Вылеты семи рейсов, из которых шесть запланированы в Петербург, а один — в Москву, отменены.

На прибытие задерживаются лайнеры из Северной столицы, Волгограда, Челябинска, Москвы, Кирова, Пскова, Казани и Саратова. Прилёт шести рейсов из Санкт-Петербурга, а также одного из Москвы отменен.

В Санкт-Петербурге вводили ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Их вводили для обеспечения безопасности полётов во время атаки БПЛА. По состоянию на 10:45, как сообщает «Интерфакс», эти ограничения сняты.