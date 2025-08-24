«Балтика» обыграла «Сочи» в шестом туре Российской Премьер-лиги

Все новости по теме: Балтика

Калининградская «Балтика» обыграла «Сочи» в шестом туре Российской Премьер-лиги. Матч прошёл в Краснодарском крае и завершился со счётом 0:2, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Цифры на табло открыл сальвадорец Брайан Хиль. Исполняя пенальти на 29-й минуте встречи, он развёл мяч и вратаря по разным углам. Сразу после перерыва на 51-й минуте Илья Петров удвоил преимущество калининградцев, послав снаряд в дальний от вратаря угол с линии штрафной площади.

«Балтика» обыграла «Сочи» второй раз в истории. Первая победа также пришлась на 2025 год. В апреле калининградцы оказались сильнее сочинцев в домашнем матче второго круга Первой лиги.

По итогам шестого тура калининградцы набрали 12 очков и расположились на четвёртом месте. Следующий матч футболисты Андрея Талалаева проведут дома. 27 августа на «Ростех Арену» в рамках третьего тура Пути РПЛ Кубка России приедет московский ЦСКА. Игра запланирована на 19:45 (0+).

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter