Калининградская «Балтика» обыграла «Сочи» в шестом туре Российской Премьер-лиги. Матч прошёл в Краснодарском крае и завершился со счётом 0:2, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Цифры на табло открыл сальвадорец Брайан Хиль. Исполняя пенальти на 29-й минуте встречи, он развёл мяч и вратаря по разным углам. Сразу после перерыва на 51-й минуте Илья Петров удвоил преимущество калининградцев, послав снаряд в дальний от вратаря угол с линии штрафной площади.

«Балтика» обыграла «Сочи» второй раз в истории. Первая победа также пришлась на 2025 год. В апреле калининградцы оказались сильнее сочинцев в домашнем матче второго круга Первой лиги.

По итогам шестого тура калининградцы набрали 12 очков и расположились на четвёртом месте. Следующий матч футболисты Андрея Талалаева проведут дома. 27 августа на «Ростех Арену» в рамках третьего тура Пути РПЛ Кубка России приедет московский ЦСКА. Игра запланирована на 19:45 (0+).