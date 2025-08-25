ЦБ: инфляция в Калининградской области снижается четвертый месяц подряд

В июле 2025 года цены в Калининградской области выросли на 0,25% к июню. Годовая инфляция снижается четвёртый месяц подряд, в июле она составила 10,39%. Это выше, чем в целом по стране (8,79%), сообщает Центробанк со ссылкой на данные Росстата.



«В июле заметно подорожали услуги, а в целом за год рост цен на них был меньше, чем на всю потребительскую корзину. Продукты и непродовольственные товары в июле подешевели. В целом за год продовольствие подорожало больше, чем все товары и услуги, а непродовольственные товары — заметно меньше», — говорится в сообщении.

Цены в июле выросли меньше, чем в июне. В основном, утверждают эксперты Банка России, это связано с расширением предложения некоторых продуктов питания, а также укреплением рубля в предыдущие месяцы. При этом показатель «очищен» от влияния сезонных факторов — например, урожая, ежегодной индексации тарифов на 4%, летнего спроса на турпоездки.

«Годовая инфляция в России в июле снизилась, но пока еще остается существенно выше цели. Банк России будет поддерживать такие ставки в экономике, которые необходимы, чтобы вернуть годовую инфляцию к 4% в 2026 году и удерживать вблизи этого уровня в дальнейшем», — заявлено в сообщении ЦБ.