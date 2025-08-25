Погода в Калининградской области 25 августа

Днём в понедельник, 25 августа, в Калининградской области ожидается облачная погода, дождь. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +16°C. Атмосферное давление — 756 мм, ветер западный, 4 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +16°C, на востоке области +19°C. На западе региона прогнозируют умеренный дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник пасмурно. Температура утром +15°C, днём +14°C, вечером +10°C. Влажность составит до 97%, давление — 756 мм.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что «протяжённая зона ливней, несколько часов подряд заливавшая Калининград и другие районы, покинула область». «Впрочем, конвективные процессы продолжаются и сейчас локальные кратковременные осадки идут на севере, центре, юго-западе области, у Куршской косы фиксируются грозы. Сегодня вновь ожидаем переменную облачность и периодические локальные ливни, местами сильные, с грозами и градом (до 1-2 см). Ветер днем усилится в порывах до 12-15 м/с в Калининграде и области и до 14-18 м/с на побережье (при осадках местами возможны шквалы до 18-20 м/с). Температура +14...+18°С», — отмечают метеолюбители.

