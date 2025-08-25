Гинеколог: мы хотим вести уроки полового воспитания в школе, но нас не пускают

Гинекологи хотели бы проводить в школах уроки полового воспитания, но не могут из-за «огромного количества ограничений». Об этом на форуме «В фокусе — здоровье» рассказала доцент кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины «Российского университета медицины» Виктория Касян.

По её словам, уроки полового воспитания в школах — это «мечта любого гинеколога»: «Мы же не будем демонстрировать порнофильмы, как это происходит в европейских странах и так далее. Мы бы как раз рассказали просто физиологию понимания, да и что любой половой контакт — это в перспективе беременность. Есть вот такие-то методы защиты. Действительно, очень важно, чтобы элементарно моя будущая пациентка просто понимала, что с ней происходит». В школы гинекологов не пускают из-за «огромного количества» ограничений, в числе которых необходимость наличия педагогического образования, «этичность» и религиозные моменты: «Мы хотим. Нас не пустят».

«Возьмем, например, Голландию, где это все начинается с шести лет. В садах, школах половое воспитание — всё рассказывают про контрацепцию, про всё-всё-всё. Там частота подростковых беременностей на самом деле стремится к нулю, потому что они обладают информацией, — пояснила Касян. — Сравнили с популяцией подростков центральных штатов США, боюсь наврать, прихожан. Там как раз была смешанная популяция, в основном, конечно, афроамериканцы — воздержание, никакого воспитания. Там кошмар, конечно, подростковых беременностей, потому что все всё равно продолжают сексом заниматься. Они же ничего не знают про контрацепцию, про тонкие места».

Специалист отметила, что многие родители хотят «переложить» разговор о женской физиологии на гинеколога. «Получается, что у нас все должна делать семья. Как может семья, когда папа не захочет, когда мама не захочет, когда мама скажет: „Ой, не-не-не, я тоже этого не хочу“? Как выйти из этой ситуации, я, честно, не знаю», — добавила Касян.