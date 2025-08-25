Резкое возвращение летних температур: прогноз погоды в Калининграде на неделю

В ближайшие дни осенний холод с ливнями и сильным ветром «резко» сменится высокими летними температурами. Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Погода продемонстрировала нам погружение в осень: среднесуточная температура опустилась на 5-6℃ ниже нормы, а максимумы в предыдущие дни едва ли достигали +14-17℃, что соответствует 20-ым числам сентября! Аккомпанементом к холодам стали обильные ливни, которыми напомнила о себе Балтика — она остаётся теплой в сравнении с воздухом, что позволяет „поставлять“ на сушу порции осадков», — говорится в сообщении. В первые дни недели ситуация существенно не изменится.

В понедельник днём в регионе +13...+17℃, облачно с прояснениями, с утра до вечера также ожидаются локальные ливни (местами сильные/с градом), возможны грозы. Ветер по всему региону умеренный/сильный (4-11 м/с), в порывах до 12-14 м/с, на побережье до 15-18 м/с (при осадках местами до 18-20 м/с).

Во вторник ночью в Калининграде и области +7...+10℃ (у побережья +10...+14℃), переменная облачность, ожидаются локальные ливни, местами сильные, возможны грозы (в особенности на побережье и западе региона), при прояснениях по области возможен туман. Днём в регионе +14...+18℃, переменная облачность и с утра до вечера возможны локальные кратковременные ливни (местами сильные и с грозами). Ветер северо-западный/западный, слабый/умеренный (3-8 м/с), при осадках порывистый.

В среду ночью в Калининграде и области +5...+9℃ (местами до +4℃), на побережье +8...+12℃, переменная облачность и без существенных осадков (местами не исключены небольшие кратковременные дожди), по области возможен туман. Днём +17...+21℃, переменная облачность/облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер в течение суток переменный с юго-западного на юго-восточный, слабый/умеренный (3-6 м/с).

«Во второй половине грядущей недели, как бы в это ни было сложно поверить, к нам вернётся летний погодный режим! Синоптическая обстановка быстро изменится: „окучивавшая“ нас циклоническая система сместится восточнее», — говорится в сообщении. Согласно предварительному прогнозу, «уже в четверг днём может потеплеть до +24...+26℃». Пик тепла ожидается с четверга по субботу, воздух прогреется до +28℃ и выше. Не исключены ливни и грозы.