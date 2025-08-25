Изображения: скриншот «Яндекс. Карт»

В Гурьевском округе четыре посёлка объединили в два. Соответствующие постановления правительства Калининградской области за подписью губернатора Алексея Беспрозванных опубликованы на официальном сайте правовой информации.

Малиновку в Низовском сельском поселении объединяют со Славянским. Называться новый населённый пункт будет на основе второго. Посёлок Георгиевское образуется на основе присоединения к нему Зеленополья, что севернее Гурьевска.

Постановления подготовлены в соответствии с региональным законом «Об административно-территориальном устройстве Калининградской области». Они должны вступить в силу по истечении 10 дней со дня опубликования.