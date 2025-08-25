Власти: в восточном микрорайоне «мы построили больше, чем где бы то ни было»

Вопрос строительства новых образовательных учреждений в восточном микрорайоне Калининграда в настоящее время не стоит остро. Такое мнение высказала министр образования региона Светлана Трусенёва в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

Вопрос о том, когда на ул. Баженова планируют начать строительство образовательных учреждений на сформированных для этих целей двух земельных участках, поступил от одной из местных жительниц. Она также указала на переполненность школ № 13 и 57.

«На территории этого микрорайона на самом деле мы построили больше, чем где бы то ни было, — ответила Трусенёва. — Сначала там была только школа № 13, потом появилась 57-я школа. В этом году мы открываем корпус 58-й школы на Благовещенский. И всех желающих этого района сегодня мы принимаем в стены 58-й школы. Есть некий переток у нас из 57-й и 13-й школы в эту школу, поэтому сегодня говорить о том, что это является какой-то приоритетной задачей на ближайшие дни, не приходится».

Участки, по словам министра, формируются там, где это возможно, для дальнейшего развития города. «Если мы заговорили про стройки, то первая перспектива, которую мы сегодня для себя ставим и которую уже начали реализовывать, это строительство школы по улице Мариенко. Оно началось, оно долгожданное и позволит нам разгрузить район Артиллерийской, Невского, практически до Северной горы», — добавила Светлана Трусенёва.

Фото: «Новый Калининград»

Контракт на строительство школы на ул. Героя России Мариенко в Калининграде стоимостью порядка 4,3 млрд рублей власти заключили 28 июля 2025 года с ООО СК «Чистоград». На земельном участке с кадастровым номером 39:15:131913:1938 уже начались работы. На строительство отводится 798 дней, на ввод объекта в эксплуатацию — 30. Контракт необходимо исполнить до 11 ноября 2027 года.

Ранее власти также сообщали о том, что школа на ул. Мариенко, как и здание на Благовещенской, должна стать корпусом школы № 58 на ул. Артиллерийской. Однако в беседе с корреспондентом «Нового Калининграда» Елена Дятлова отметила, что окончательное решение на этот счёт ещё не принято.