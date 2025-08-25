В России с сентября вводят новые правила по расчёту зарплаты и условиям труда

В России с 1 сентября вступает в силу ряд новых правил в сфере расчёта зарплаты, надбавок и условий труда, а также закон, устанавливающий особенности обработки обезличенных персональных данных. Об этом сообщает ТАСС.

Так, минимальный размер надбавки за работу в ночные часы на уровне 20% от оклада устанавливается в России на срок до 1 сентября 2031 года. Такая норма существовала и раньше, правительство приняло решение сохранить эти правила еще на шесть лет.

Ночными считаются часы с 22:00 до 06:00. Как отмечается в пояснительной записке к постановлению, которая есть в распоряжении издания, «ночное время биологически не предназначено для активной деятельности, работа ночью приводит к дополнительной физиологической и психоэмоциональной нагрузке на организм работника, требует от него повышенных трудозатрат, а при определенных обстоятельствах может создавать угрозу причинения вреда его здоровью». Чтобы компенсировать это сотруднику, работа в ночное время оплачивается по повышенному тарифу.

С 1 сентября также вступает в силу новый порядок определения средней зарплаты в России. Одно из изменений — это включение в расчёт среднего заработка не только премий, но и денежных поощрений работника. Также вводится отдельное правило расчёта среднего заработка для выплаты выходного пособия путём умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней в месяце. Кроме того, в документе установлено, что для суммированного учета рабочего времени средний заработок для выходного пособия вычисляют путем умножения среднего часового заработка на среднее число рабочих часов месяца в году.

Как пояснил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, «в остальных случаях правила расчета остаются прежними». «Так, для оплаты отпусков, предоставляемых в календарных днях, и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска средний заработок исчисляется путем деления суммы зарплаты, фактически начисленной за расчетный период, на 12 и на среднемесячное число календарных дней 29,3», — сообщил он.

С сентября вступит в силу закон о порядке обработки обезличенных персональных данных и передачи их в государственную информационную систему. Закон наделяет Минцифры РФ правом по формированию составов персональных данных, полученных в результате обезличивания и сгруппированных по определенному признаку, при условии, что последующая их обработка не позволит определить принадлежность. Регламентируется и порядок формирования региональных составов персональных данных.

