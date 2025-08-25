С владельца аттракциона в Пионерском взыскали компенсацию за травмы ребенка

По иску прокуратуры взыскана компенсация морального вреда в пользу ребенка, пострадавшего на детском аттракционе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

С жалобой в прокуратуру обратилась мать 4-летней девочки. В ходе проверки было установлено, что 13 июля 2024 года в Пионерском ребенок, находясь в конструкции детского аттракциона в виде надувного шара, поместил кисть руки в отверстие, где работал вентилятор. В результате девочка получила травмы.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с владельца аттракциона компенсации морального вреда. Судом исковые требования надзорного ведомства удовлетворены, в пользу ребенка взыскано 30 тыс. рублей.