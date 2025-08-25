«Вжух»: Сбер запустил бесконтактную оплату покупок на iPhone по Bluetooth

Сбер запустил бесконтактную оплату покупок на iPhone при помощи Bluetooth. Об этом банк сообщил в своём телеграм-канале.

Для запуска сервиса пользователям необходимо установить новое приложение Сбера в AppStore, разрешить ему доступ к Bluetooth и зайти в мобильный банкинг. Поднеся тыльную сторону смартфона к биометрическому терминалу, покупатель должен будет подтвердить операцию. Сбер подчёркивает, что оплата возможна с любого экрана приложения и без интернета.

Новый сервис назвали «Вжух». Он поддерживает карты всех платёжных систем. Отмечается, что к технологии уже подключаются «Альфа-Банк» и «Т-Банк».