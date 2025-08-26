Погода в Калининградской области 26 августа

Во вторник, судя по прогнозам синоптиков, в Калининградской области ещё сохранится прохладная погода с облачностью и дождями. Как сообщает Гидрометцентр России, днём 26 августа в Калининграде будет +17°C с высокой вероятностью осадков. Скорость западного ветра не должна превысить три метра в секунду. Ночью температура опустится до +7°C, ветер немного стихнет и изменит направление на юго-западное. Атмосферное давление чуть ниже нормы — 757 мм ртутного столба.

Прогноз на вторник, который даёт Яндекс.Погода, обещает сильные дожди утром и в первой половине дня, которые должны сойти на нет к вечеру. Максимальная ожидаемая дневная температура 26 августа +16°C, вечером она опустится до +13°C, а ночью до +10°C.

Прогноз «Нового Калининграда» (данные «Гисметео») также будет неутешительным для любителей тепла. Утром во вторник в Калининграде будет в районе +12,2°C, днём она поднимется до 16°C, а вечером опустится до +12,3°C. В течение суток обещают влажность на уровне 85%. Утром и днём, согласно этому прогнозу, дождь будет лить, не переставая, зато к вечеру он должен утихнуть.

Метеопаблик «Погода и метеоявления в Калининградской области» считает, что вторник станет последним днём августа с холодом и ливнями перед грядущим потеплением. Прохлада, как уверяют эксперты, связана с тем, что регион всё ещё находится в «неустойчивой северной умеренной воздушной массе на периферии циклонической депрессии над севером Европы».

«Днем в регионе +14...+18°C, облачно с прояснениями, с утра до вечера также вероятны локальные ливни, местами сильные и с грозой/мелким градом (преимущественно утром и в первой половине дня). Ветер северо-западный/западный, ночью в Калининграде и области слабый/умеренный (3-7 м/с), на побережье умеренный/свежий (4-9 м/с), при осадках порывистый. С утра до вечера ветер умеренный/свежий (4-9 м/с), при осадках порывистый. Атмосферное давление будет повышаться с 757 до 759 мм ртутного столба».