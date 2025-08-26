Приставы добились погашения долга, запретив стройфирме вносить изменения в ЕГРЮЛ

Запрет на внесение изменений в ЕГРЮЛ побудил калининградскую организацию-должника выполнить решение суда в полном объеме. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Две организации заключили договор на проведение строительных работ. Спустя время заказчик в одностороннем порядке расторгнул контракт, поскольку подрядчик затягивал сроки начала работ, и потребовал оплатить неустойку. Суд постановил взыскать со строителей 2,6 млн рублей. Приставы обратили взыскание на доходы должника, инициировав удержания по 30 тысяч рублей в месяц. Однако сотрудники органов принудительного исполнения продолжали поиск возможностей для взыскания долга в полном объеме.

В результате действенной мерой оказался заперт на внесение изменений в ЕГРЮЛ. Строителям требовалось снять наложенное ограничение, поскольку планировалась реорганизация фирмы путем слияния с другим юрлицом. А для этого пришлось погасить остаток долга 2,4 млн рублей и оплатить исполнительский сбор 180 тысяч рублей, начисленный за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа. Деньги перечислены взыскателю и в консолидированный бюджет государства.

