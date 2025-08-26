Горвласти ответили на жалобы жителей Острова на парковку туравтобусов на остановке

Власти Калининграда не нашли нарушений в части парковки туристических автобусов в районе Рыбной деревни на Острове. Об этом сообщается в ответе горадминистрации на запрос «Нового Калининграда».

В редакцию обратился житель Острова Юрий, который пожаловался на то, что туристические автобусы паркуются на остановке «набережная Ветеранов», мешая общественному транспорту высаживать и принимать пассажиров. «Туристические автобусы паркуются прямо около остановки. И где должен парковаться общественный транспорт? И так каждый день» — рассказал он, приложив подтверждающее фото.

«Так еще и мотор не отключают, сидишь на остановке и прямо перед носом выхлопная труба-дыши на здоровье выхлопными газами», — отметила в комментарии к фото калининградка Галина. «Каждый день наблюдаю эту картину. Один раз даже замечание сделали. Сидим ждём автобус, а туристический стоял минут 15 и всё это время был заведён. Мы уже не знали куда уйти с этой остановки. Если есть туристы, то надо и для них сделать удобства. Чтобы всем было хорошо», — поддержала ее другая жительница Острова.

«В связи с повышенной нагрузкой на существующие парковочные пространства, включая платные зоны, допускается кратковременная остановка отдельных туристических автобусов на остановочных пунктах для оперативной посадки и высадки экскурсионных групп. По результатам проверки 20-21 августа факты нарушений не выявлены. В целях недопущения подобных ситуаций администрацией оборудована специализированная парковка для экскурсионных автобусов по ул. Октябрьская напротив Синагоги. Остановка туристических автобусов, осуществляющих организованные перевозки пассажиров по экскурсионным маршрутам, на городских остановках разрешена на срок не более 5 минут в соответствии с Правилами дорожного движения. Контроль за их соблюдением относится к компетенции ГИБДД», — прокомментировали ситуацию в Комитете городского развития и цифровизации.