В России планируют запретить заводить более 10 банковских карт на одного человека. Мера включена во второй пакет борьбы с кибермошенничеством, сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

«Расширяются меры по борьбе с дроперами — посредниками мошенников, которые передают им свои карты или электронные кошельки. Вводится ограничение по количеству банковских карт — не более 10 оформленных карт на человека. Эта мера также упростит банкам мониторинг транзакций и выявление подозрительных операций», — пишет информагентство.

Второй пакет поправок федеральное Минцифры разместило на сайте правовой информации во вторник. Ранее глава ведомства Максуд Шадаев сообщал, что пакет мер по борьбе с мошенничеством планируется внести в Госдуму осенью.

Закон о защите граждан России от мошенников вступил в силу 1 июня 2025 года. Он включает около 30 мер, которые вводятся поэтапно. На сегодняшний день введён запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. С 1 августа у россиян появилась возможность отказаться от смс-рассылок, а с 1 сентября они смогут отказаться от спам-звонков. Осенью россияне также смогут устанавливать через «Госуслуги» самозапрет на оформление сим-карт.