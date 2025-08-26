На «Куршской косе» рассказали, как будут справляться с растущим турпотоком

Национальный парк «Куршская коса» намерен справляться с вызовом растущего турпотока при помощи расширения экотроп и ввода ряда ограничений. Об этом во вторник, 26 августа, «Новому Калининграду» сообщил директор нацпарка Анатолий Калина.

«На территории нацпарка к наиболее интересным природным объектам проложены экологические тропы и маршруты, — пояснил Калина. — С учётом рекреационной нагрузки мы принимаем решения об увеличении их ёмкости (расширяем настилы и увеличиваем их протяжённость, открываем новые обзорные площадки, фотозоны). Кроме того, в настоящий момент во всех нацпарках разрабатываются планы рекреационной деятельности, которые будут включать предельно допустимую рекреационную емкость. Чтобы ее рассчитать, наш научный отдел проводит соответствующие исследования».

Методика расчета, как добавил Калина, пока находится на утверждении в министерстве природных ресурсов и экологии.

«Уже сейчас сотрудники национального парка ежегодно проводят рекреационный мониторинг, по результатам которого принимаются решения по снижению негативного воздействия рекреационной нагрузки на те или иные природные комплексы и объекты, по управлению турпотоками, — продолжил директор нацпарка. — Ограничения на въезд вводиться не будут, так как это противоречит действующему законодательству, но возможны решения о временном закрытии экологических троп и маршрутов, если предельно допустимая нагрузка будет превышена».

Отметим, что тему растущего турпотока в национальный парк затронул во время визита в Калининградскую область и министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. Он заявил, что «у руководителя национального парка будет возможность предоставить свое видение развития его в ближайший период времени». «Туристический поток растет, нужно встретить туристов и сохранить баланс между экосистемой и посещением людей, — сообщил Козлов журналистам после совещания в правительстве области. — Каждый хочет увидеть, насладиться теми достопримечательностями, которые есть в нашей стране».